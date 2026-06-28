Stuttgarter Kickers: So lief der Trainingsstart bei den Blauen – das sind die Bilder

Bei brütender Hitze starten die Stuttgarter Kickers am Sonntag im ADM-Sportpark mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Wir präsentieren Impressionen vom Aufgalopp.

Trainer Holger Bachthaler trug eine Mütze auf dem Kopf und hielt eine Wasserflasche in der Hand. Bei brütender Hitze bat der neue Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers am Sonntag um 11.30 Uhr zu einer ersten 75-minütigen Trainingseinheit in den ADM-Sportpark. Lockerungsübungen, Koordinationstraining mit Tennisbällen, Spiele in Kleingruppen und ein Elf-gegen-Elf von Strafraum zu Strafraum standen unter anderem auf dem Programm.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers Innenverteidiger Elvir Zukaj kommt vom Bahlinger SC In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden. „Scharfe Bälle, Tempo, jawohl, sehr gut.“ Immer wieder begleitete der Chefcoach mit lautstarken Kommandos das erste Training. Mit dabei: Die sieben externen Neuzugänge Ben-Luca Fisher (FSV Frankfurt), Elvir Zukaj (Bahlinger SC), Christoph Meister (SpVgg Greuther Fürth II), Nico Molinari (Normannia Gmünd), Laurin Völlmerk (TSV Aindling), Yannick Glessing und Malik Sama (beide FV Illertissen).

„Alle haben das erste Training gesund überstanden, das ist das Wichtigste“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht. Die Kaderplanungen sind unterdessen noch nicht abgeschlossen. Gesucht wird zumindest noch ein zentraler Abwehrspieler und ein Linksverteidiger.

Das erste Testspiel findet am kommenden Samstag (14 Uhr/ADM-Sportpark) gegen Oberliga-Aufsteiger Young Boys Reutlingen statt.