11 Kickers-Gastspieler Kamil Popowicz (li.) gegen Backnangs Philipp Zentler. Foto: Baumann/Volker Müller

Mit einer bunt gemischten Mannschaft gewinnen die Stuttgarter Kickers ihr erstes Vorbereitungsspiel bei Oberligarivale TSG Backnang mit 3:0. Ein Gastspieler schnürt einen Tore-Doppelpack.















Link kopiert

Elf Stammspieler aus dem aktuellen Kader steigen erst an diesem Montag in das Training ein. Kein Wunder, dass im ersten Testspiel des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers beim Ligarivalen TSG Backnang viele neue Gesichter in der Aufstellung zu finden waren. Bei dem 3:0(1:0)-Sieg der Blauen vor 350 Zuschauern im Etzwiesenstadion befanden sich in der Anfangsformation drei Gastspieler: Melesse Frauendorf (20), Verteidiger mit äthiopischen Wurzeln von der TSG 1899 Hoffenheim II, der ukrainische Mittelfeldspieler Mochuliak Rienat (24/Livyi Bereg) und der polnische Stürmer Kamil Popowicz (25/zuletzt VFC Plauen).

Bewertung der Gastspieler

Der machte mit zwei Toren (8./61.) schon einmal Werbung in eigener Sache. Den dritten Treffer erzielte ein weiterer Gastspieler: Der eingewechselte Dzanan Mehicevic (bisher U19 Eintracht Frankfurt). „Das war bei großer Hitze ein sehr engagierter Auftritt dieser sehr jungen Mannschaft“, sagte Trainer Mustafa Ünal, „die Gastspieler werden wir jetzt im Trainerteam bewerten und dann schauen, was für uns und die Spieler Sinn ergibt.“

Zudem gehörten auch Abwehrmann Jacob Danquah (17) und Mittelfeldspieler Marko Pilic (18) aus der eigenen U19 zu den ersten Elf. Ebenfalls im Kader standen die eigenen A-Juniorenspieler Rafael Terpsiadis, Enrico Krieger, Jonas Kohler und Philipp Seemann.

„Beide Teams haben viel durchgewechselt, deshalb darf man das Spiel nicht überbewerten. Aber die junge Kickers-Mannschaft hat auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen“, sagte Backnangs Sportvorstand Marc Erdmann.

Kickers-Keeper Maximilian Otto ist unterdessen weiterhin beim Regionalliga-Aufsteiger SGV Freiberg im Gespräch. „Er hat bei uns Vertrag, wir planen mit ihm“, sagt Ünal zu der Personalie.

Anfangsformation Otto – Frauendorf, Danquah, Leon Maier, Riedinger – Rienat, Obernosterer, Kiefer, Pilic – Popowicz, Eroglu.

Bank Nreca-Bisinger, Terpsiadis, Dzanan, Loris Maier, Krieger, Kohler, Polauke, Kececi, Seemann, Profis, Berisha.

Kickers-Kader (aktueller Stand)

Tor Ramon Castellucci, Maximilian Otto, David Nreca-Bisinger (Neuzugang SG Sonnenhof Großaspach).

Abwehr Malte Moos, Denis Zagaria, Niklas Kolbe, David Kammerbauer, Paul Polauke, Julian Leist, Marian Riedinger, Oguzhan Kececi (eigene U19).

Mittelfeld Luigi Campagna, Nico Blank, Lukas Kiefer (Neuzugang SSV Ulm 1846), Leon Maier (Neuzugang TSG Backnang), Ivo Colic, Markus Obernosterer, Torben Hohoch (eigene U19).

Sturm Kevin Dicklhuber, David Braig, Loris Maier (Neuzugang TSG Backnang), Flamur Berisha (Neuzugang SGV Freiberg), Tyron Profis (zurück nach Ausleihe an den 1. Göppinger SV), Halim Eroglu (eigene U19), Konrad Riehle.

Abgänge Thomas Bromma, Nick Rudloff (beide Ziel unbekannt), Mijo Tunjic (1. Göppinger SV), Niklas Benkeser (TSG Backnang), Mohamed Baroudi, Ruben Reisig, Lirim Hoxha (alle SGV Freiberg).

Vorbereitungs-Fahrplan

Termine

8. Juli (15 Uhr), Testspiel in Donaueschingen-Wolterdingen: SC Freiburg II – Kickers. 9. Juli (15.30 Uhr), Testspiel: TSV Harthausen – Kickers. 11. Juli bis 16. Juli: Trainingslager. 16. Juli, Testspiel im Gazi-Stadion: (Uhrzeit und Gegner noch offen). 23. Juli: Erste WFV-Pokal-Runde (nicht-öffentliche Auslosung am 7. Juli, 15 Uhr). 24. Juli (Uhrzeit und Gegner offen): Testspiel. 30. Juli (18 Uhr), DFB-Pokal, erste Runde: Kickers – SpVgg Greuther Fürth. 6. August (15.30 Uhr): Erster Oberliga-Spieltag beim FC Holzhausen (genaue Terminierung beim Staffeltag am 11. Juli). 10. August: Zweite WFV-Pokal-Runde. (jüf)