6 Die Spieler der Stuttgarter Kickers bei der Trainingsarbeit im türkischen Side. Foto: Stuttgarter Kickers /Holger Zinser

Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers macht sich noch bis zum Samstag im Trainingslager in Side fit für die Rückrunde. Wir geben einen Einblick in die Bedingungen vor Ort, wo nun auch ein Testspielgegner gefunden wurde.















Stuttgart/Belek - Am Dienstagmorgen war das Erstaunen bei den Stuttgarter Kickers nach dem Aufstehen groß: Im Trainingslager des Fußball-Oberligisten im türkischen Side hatte es leicht geschneit. Schon am Nachmittag und am Mittwoch strahlte an der südlichen Mittelmeerküste aber wieder die Sonne. „Es ist für die Jahreszeit sehr frisch, aber die Plätze sind in einem hervorragenden Zustand, das Hotel ist gut, das Essen ebenso“, zeigt sich Trainer Mustafa Ünal mit den Bedingungen sehr zufrieden. Dass es meistens nur Temperaturen zwischen acht und zehn Grad Celsius hat, hält er sogar für vorteilhaft: „Dann haben wir ähnliche Bedingungen wie zu Hause.“

Mit Übungen im Kraftraum und knackigen Trainingseinheiten im Freien bereitet Ünal das Team auf den Punktspiel-Wiederbeginn am 19. Februar beim FC Astoria Walldorf II vor. Mit an Bord sind auch sechs Nachwuchsspieler: Anton Bäuerle (U17), Oguzhan Kececi, Halim Eroglu, Thorben Hohloch, Marlon Lander und Torwart Leon Neaime (alle U19). Zu Hause blieben die verletzten Thomas Bromma und Markus Obernosterer sowie Niklas Kolbe (Prüfungen) und Kevin Dicklhuber, der inzwischen Vater eines Jungen namens Noel wurde.

Teambuildingmaßnahmen halten sich in Anbetracht der Einhaltung der Hygienebedingungen in Grenzen. Sie finden höchstens in Kleingruppen statt. „Ansonsten versuchen wir so viel wie möglich nach draußen zu verlagern“, erklärt Ünal. Gefunden wurde inzwischen auch ein Testspielgegner für diesen Freitag, es geht um 13 Uhr deutsch Zeit gegen nordmazedonischen Erstligisten Makedonija Skopje. Regionalligist TuS Rot-Weiß Koblenz ist zwar im gleichen Hotel untergebracht wie die Blauen, hat aber bereits zwei andere Vorbereitungsspiele vereinbart.

Vorbereitung

Programm

22. bis 29. Januar: Trainingslager in Belek/Türkei.

2. Februar: Testspiel gegen Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach (Ort und Uhrzeit offen).

5. Februar, 13 Uhr: Testspiel beim Verbandsligisten FC Holzhausen.

12. Februar: Testspiel gegen Bayernligist FC Ingolstadt II (Ort und Uhrzeit offen).

19. Februar, 14 Uhr: Erstes Oberligaspiel 2022 beim FC Astoria Walldorf II.