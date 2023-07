So fällt das erste Zwischenfazit der Vorbereitung aus

1 Kickers-Innenverteidiger Denis Zagaria (li.) im Testspiel gegen den SC Freiburg II (mit Ex-VfB-Profi Hamadi Al Ghaddioui): In der Defensive gibt es noch Steigerungspotenzial. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers haben fast drei Wochen an Vorbereitung hinter sich und drei Testspiele absolviert. Mit dem Ball läuft es gut, gegen den Ball gibt es noch viel Luft nach oben. Eine erste Zwischenbilanz.









Neuzugang Marcel Schmidts saß noch in zivil auf der Tribüne. Der Außenbahnspieler (zuletzt SSV Ulm 1846) hatte am Testspiel des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers gegen den Drittligisten SC Freiburg II (4:2) genauso seinen Spaß wie die insgesamt 1000 Zuschauer im Gazi-Stadion. Es war eine unterhaltsame Partie, in der die Kickers ein richtig gutes Spiel machten – wenn sie den Ball hatten. Da spielten sie variabel, mit viel Tempo und sie kombinierten flüssig und gut. „Bei Ballbesitz war ich schon sehr zufrieden. Wir waren fleißig, präsentierten uns laufstark, diszipliniert und strukturiert. Diesbezüglich befinden wir uns auf einem richtig guten Weg“, sagte Trainer Mustafa Ünal.