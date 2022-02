So dürfte die Anfangsformation in Walldorf aussehen

1 Hand in Hand in Richtung Regionalliga? Fest steht: Luigi Campagna (li.) und Kevin Dicklhuber sind im Kickers-Team von Trainer Mustafa Ünal gesetzt. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Es herrscht Konkurrenzkampf im Kader des Oberligisten Stuttgarter Kickers, aber es kristallisiert sich eine Stammformation heraus. Wir präsentieren die voraussichtliche Startelf für das Auftaktspiel 2022 beim FC Astoria Walldorf II.















Stuttgart - Rechtzeitig zum Wiederbeginn der Fußball-Oberliga gab auch Marc Stein seinen Einstand bei den Stuttgarter Kickers: Der neue Sportdirektor spendierte der Mannschaft Pizza in der Kabine. Die gute Stimmung wollen die Blauen mit ins Auftaktspiel 2022 an diesem Samstag (14 Uhr) beim FC Astoria Walldorf II nehmen. „Es wird Zeit, dass es losgeht, wir freuen uns riesig auf den Start“, sagt Trainer Mustafa Ünal.

Personell hat sich in den vergangenen Tagen wenig verändert. Außer den Langzeitverletzten Thomas Bromma und Theo Rieg fehlen noch Markus Obernosterer (Sprunggelenksverletzung), Nico Blank (gesundheitliche Gründe) und Niklas Benkeser (Trainingsrückstand). Was die Anfangsformation betrifft, gibt es kaum noch Fragezeichen. Nach den Erkenntnissen der Vorbereitung sind vor allem zwei Positionen besonders umkämpft: Während Niklas Kolbe als Linksfuß auf der linken Innenverteidiger-Position sehr gute Karten hat, streiten sich Paul Polauke (22), Denis Zagaria (28) und Julian Leist (33) um die zweite Stelle im Abwehrzentrum. Zuletzt hatte der Jüngste des Trios die Nase vorne.

Als Außenverteidiger haben Malte Moos und David Kammerbauer ihren Stammplatz sicher. Durch den Ausfall von Blank bilden Ruben Reisig und Luigi Campagna die Doppel-Sechs im zentralen Mittelfeld. Über die linke Seite kommt Mohamed Baroudi, für die rechte Außenbahn ist Konrad Riehle nach überstandener Innenbanddehnung erster Anwärter. Allerdings hatte sich David Braig durch starke Trainingsleistungen bei der Generalprobe gegen den FC Ingolstadt II (3:0) einen Platz in der Anfangself erarbeitet, als Riehle noch geschont wurde.

Dicklhuber an vorderster Front

Gegen den Bayernligisten spielte Kevin Dicklhuber an vorderster Front im Sturmzentrum. Kapitän Mijo Tunjic kam leicht zurückgezogen eher aus der Tiefe. „Da sind wir nicht festgelegt. Die beiden sind sehr erfahren, da kann es auch während des Spiels immer wieder einmal zu einem Wechselspiel kommen“, sagt Ünal.

Gegner Walldorf hat nach zahlreichen Corona-Fällen in der Vorbereitung nun wieder fast alle Spieler zusammen. Auch Patrick Wolf (33), Sohn von Ex-Kickers-Trainer Wolfgang Wolf, wird im Mittelfeld spielen. „Wir freuen uns riesig auf das Spiel. Gegen die Blauen zu spielen ist immer etwas besonderes. Auch für mich persönlich“, sagt Co-Trainer Michael Stickel (40), von 1994 bis 2000 Jugendspieler des VfB Stuttgart. Das Hinspiel am ersten Spieltag gewannen die Badener in Degerloch mit 1:0.