So dürfte die Anfangself der Blauen aussehen

12 Leon Maier (li., im Testspiel gegen Backnangs Mert Tasdelen) wird im ersten Oberliga-Spiel 2023 gegen seinen Ex-Club für die Stuttgarter Kickers wohl im Abwehrzentrum spielen. Foto: Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers starten an diesem Samstag bei der TSG Backnang in die restlichen 14 Oberliga-Spieltage. Nach einem Vierteljahr Winterpause werden personell die Karten neu gemischt. Wir präsentieren die wahrscheinliche Anfangsformation.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine eingespielte Mannschaft ist viel wert. Das haben die Stuttgarter Kickers vor der Winterpause in der Fußball-Oberliga eindrucksvoll bewiesen. Vor dem Re-Start an diesem Samstag (14 Uhr/Etzwiesenstadion) bei der TSG Backnang stehen die Blauen mit sieben Punkten Vorsprung auf die SG Sonnenhof Großaspach an der Tabellenspitze. Nun drohen aber gleich mehrere Stammkräfte auf einmal auszufallen. Die Innenverteidiger Denis Zagaria (Knieprobleme) und Niklas Kolbe (Ferse) sowie Stürmer David Braig (Leiste) sind nicht einsatzfähig. Zudem traten bei Torwart Ramon Castellucci Oberschenkelbeschwerden auf.