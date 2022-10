1 David Braig von den Kickers ist für das „Tor des Monats“ nominiert (Archivbild). Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Sein Seitfallzieher gegen den SV Oberachern könnte David Braig eine begehrte Trophäe einbringen. Der Stürmer der Stuttgarter Kickers ist für das „Tor des Monats“ der Sportschau nominiert.















Link kopiert

Zugegeben, das Tor von David Braig in der Fußball-Oberliga gegen den SV Oberachern Anfang September war weder spielentscheidend noch einer der berühmten Dosenöffner. Schließlich erzielte der Stürmer der Stuttgarter Kickers besagte Bude in der 84. Minute zum 6:1-Endstand im Gazi-Stadion auf der Waldau. Doch der Treffer war wunderschön – und ist nun von der ARD-Sportschau zum „Tor des Monats September“ nominiert worden.

Braig lauerte in der 84. Minute im Strafraum, als von der rechten Seite eine Flanke nach innen geschlagen wurde. Der Knipser hob ab und bugsierte den Ball per Seitfallzieher sehenswert ins lange Eck. Nun könnte er dafür den begehrten Preis erhalten. „Ich kann das gar nicht glauben. Zur Wahl zu stehen beim Tor des Monats, das ist einfach unglaublich“, wird Braig am Samstag bei einem Facebook-Post der Kickers zitiert.

Nun können die Fans noch bis zum 22. Oktober 19 Uhr über den Sieger abstimmen. Fünf Kandidaten stehen zur Wahl. Hier geht es zur Abstimmung.

Für Braig hätte der Samstag nicht besser laufen können. Zuvor gewann er mit den Blauen mit 6:0 beim Aufsteiger Offenburger FV. Der Stürmer traf doppelt und hat nun bereits acht Saisontore auf dem Konto.