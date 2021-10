18 Lirim Hoxha lässt sich Luigi Campagna und Mohamed Baroudi (v. re.) feiern. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Stuttgart - Der Blick auf die Aufstellung des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Bruchsal hatte für verwunderte Blicke gesorgt. Dass Lirim Hoxha als Ersatz für den verletzten Stürmer Mijo Tunjic den Vorzug vor Routinier David Braig bekam, hatte sich im Laufe der Woche angedeutet. Dass aber der ebenfalls 19-Jährige Maximilian Otto (und nicht der erfahrene Thomas Bromma) für den kranken Stammkeeper Ramon Castellucci zwischen den Pfosten stand, war dann schon eine gewaltige Überraschung. Am Ende ging die Rechnung von Trainer Mustafa Ünal auf: Otto war zwar wenig gefordert, hielt beim ungefährdeten 3:0 (1:0) gegen einen harmlosen Gegner aber auf alle Fälle seinen Kasten sauber. Der 1,93 Meter große Hoxha bewies seine Abschlussqualitäten und schnürte einen Tore-Doppelpack (58., 74.). Für das 1:0 (39.) hatte vor den 2250 Zuschauern mit dem Ex-Heidenheimer Konrad Riehle auch ein erst 19-Jähriger letztjähriger A-Junioren-Spieler gesorgt.

„Wir haben die Trainingswoche beobachtet und hatten einen bestimmten Matchplan. Ich habe die Spieler aufgestellt, mit denen ich die größte Chance auf drei Punkte sah“, begründete Ünal seine Aufstellung. Thomas Bromma sei ein „absoluter Teamplayer“ er habe die Entscheidung „sportlich genommen“. Die beiden Youngster waren nach ihrem Debüt überglücklich. „Ich bin seit elf Jahren bei den Kickers und durfte endlich in meinem Wohnzimmer im Tor stehen. Ein überragendes Gefühl“, jubelte Otto. Und der gebürtige Böblinger Hoxha, der in der U16 vom SV Vaihingen zu den Blauen gewechselt war, versprach: „Ich werde mich nicht ausruhen, sondern weiter Gas geben, damit wir den Aufstieg schaffen.“

Das ist noch ein sehr weiter Weg. Doch die Richtung stimmt. Im sechsten Pflichtspiel unter Ünal gab es den fünften Sieg. Erstmals in dieser Saison gab es im Gazistadion einen anderen Kickers-Torschützen als Markus Obernosterer, der alle bisherigen vier Treffer auf der Waldau erzielt hatte. Der offensive Mittelfeldspieler fehlte wegen einer Fußverletzung, genauso wie Tunjic und der gelb-rot-gesperrte Nico Blank. Ob der ausgeglichene Kader der größte Kickers-Trumpf werden könnte? „Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir so aufgestellt sind“, sagte Ünal. Als nächstes geht es am kommenden Samstag (15.30 Uhr) zum FSV 08 Bissingen. Ein echter Härtetest für die Blauen.

Kickers-Aufstellung

Otto – Moos, Zagaria, Polauke (59. Kolbe), Kammerbauer (56. Baroudi) – Reisig, Campagna – Riedinger, Dicklhuber, Riehle (69. Colic) – Hoxha (77. Profis).