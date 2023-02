1 Rechtsverteidiger Marian Riedinger erzielte die 1:0-Führung für die Stuttgarter Kickers, in der 63. Minute macht er Platz für Malte Moos. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers sind für den Oberligastart am kommenden Samstag in Backnang gerüstet. Auch bei der Generalprobe gegen den FC Ingolstadt 04 II zeigen die Blauen eine stabile Leistung und hätten höher als mit 2:0 gewinnen können.









In sieben Vorbereitungsspielen hat Oberliga-Spitzenreiter Stuttgarter Kickers sechs Mal zu Null gespielt. Auch bei der Generalprobe gegen den Bayernliga-Dritten FC Ingolstadt 04 II blieb die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal ohne Gegentor. Die Tore zum 2:0(0:0)-Sieg erzielten Marian Riedinger (53.) per Kopf und Halim Eroglu (62.) mit einer schönen Direktabnahme aus 17 Metern – jeweils nach einem Eckball von David Kammerbauer. „Das war eine gelungene Generalprobe, auch wenn es noch Luft nach oben gibt“, sagte Sportdirektor Marc Stein. „Unterm Strich war es ein souveräner Sieg.“

Die Blauen hätten vor 350 Zuschauern im Gazi-Stadion nach dem 2:0 die Führung weiter ausbauen können. Doch Flamur Berisha, Cedric Guarino, Kevin Dicklhuber (Lattenschuss) und zweimal Markus Obernosterer vergaben gute Chancen. Bereits in der dritten Minute war Konrad Riehle freistehend am Torwart gescheitert. „Wir hatten vor der Pause Phasen, in denen wir nicht so präsent waren, wie wir uns das gewünscht hätten“, monierte Stein.

Trainer Ünal war im letzten Testspiel kein Risiko eingegangen. Neben den verletzten Oguzhan Kececi, Torben Hohloch und Denis Zagaria kamen auch die angeschlagenen David Braig und Luigi Campagna sowie der kranke Niklas Kolbe vorsichtshalber nicht zum Einsatz. Die Fortsetzung in der Oberliga erfolgt am kommenden Samstag (14 Uhr) bei der TSG Backnang. Das Team des neuen Trainers Mario Klotz gewann seine Generalprobe gegen den Verbandsliga-Zweiten SF Schwäbisch Hall am Samstag mit 3:0.

Aufstellung Kickers

Castellucci - Riedinger (63. Moos), Polauke (70. Kohler), Leon Maier, Kammerbauer (63. Guarino) - Kiefer (70. Colic) - Dicklhuber, Blank, Berisha - Riehle (55. Eroglu), Loris Maier (70. Obernosterer).

So geht’s weiter

Oberliga

TSG Backnang – Kickers (4. März, 14 Uhr), Kickers – 1. CfR Pforzheim (11. März, 14 Uhr), SV Oberachern – Kickers (18. März, 15 Uhr), Kickers – FV Ravensburg (25. März, 14 Uhr), ATSV Mutschelbach – Kickers (1. April, 15.30 Uhr), Kickers – FSV Hollenbach (6. April, 19 Uhr), Sport-Union Neckarsulm – Kickers (15. April, 14 Uhr), Kickers – Offenburger FV (22. April, 14 Uhr), 1. FC Rielasingen-Arlen – Kickers (26. April, 18.30 Uhr), Kickers – 1. Göppinger SV (29. April, 14 Uhr), SSV Reutlingen – Kickers (6. Mai, 15.30 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (13. Mai, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen (20. Mai, 15.30 Uhr), Freiburger FC – Kickers (27. Mai, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Viertelfinale: Sport-Union Neckarsulm – Kickers (29. März, 19 Uhr), Türkspor Neu-Ulm – SSV Ehingen-Süd (29. März, 16.45 Uhr), FV Rot-Weiß Weiler – FC Normannia Gmünd (12. April, 17 Uhr), VfR Aalen – TSG Balingen (19. April, 19 Uhr), Halbfinale: Sieger Türkspor Neu-Ulm/SSV Ehingen-Süd – Sieger SUN/Kickers und Sieger Normannia Gmünd/RW Weiler – Sieger VfR Aalen/TSG Balingen (2./3 Mai). Finale: 3. Juni im Gazi-Stadion. (jüf)