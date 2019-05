1 Prima Klima? Kickers-Kapitän Feisthammel (re.) faucht Mitspieler Badiane an. Foto: Pressefoto Baumann

Das Zittern geht weiter: Bis zum letzten Spieltag. Nach dem 1:1 beim SSV Reutlingen brauchen die Kickers an Himmelfahrt in Bissingen einen Punkt, um zumindest noch die Relegation in der Oberliga zu schaffen.

Reutlingen - Die Kickers haben ihr Endspiel – das keiner haben wollte. Zwar sah es in der zweiten Hälfte an der Kreuzeiche lange so aus, als könnte sich der Aufstiegsanwärter der Oberliga zumindest Platz zwei und damit die Relegation sichern, aber nach dem späten Ausgleich des SSV Reutlingen zum 1:1 (0:0) geht nun sogar das Zittern um den zweiten Platz weiter. Denn nachdem sich der Bahlinger SC souverän Platz ein gesichert hat kommt es nun an Himmelfahrt (in Aspach) beim FSV Bissingen zum Saisonfinale der beiden Verfolger. Nach Lage der Dinge mit dem nicht unumstrittenen Trainer Tobias Flitsch. Präsident Rainer Lorz jedenfalls sagte zum Auftritt am Samstag vor 2498 Zuschauern: „Das war heute in Ordnung.“

Die Leistung in Reutlingen indes war erneut durchwachsen, wenngleich die Mannschaft die Führung nach Zuspiel von Lhadji Badiane auf den gerade erst eingewechselten Ilias Soultani (68.) dann eben auch mal verteidigen muss. Doch nach einem der „unnötigen Fouls“ (Flitsch) traf Filip Milisec (84.), dessen Treffer nach einer ähnlichen Situation zuvor noch wegen Abseits abgepfiffen worden war. Und weil die Reutlinger bei einem Freistoß auch noch die Latte trafen, ging das Unentschieden in Ordnung.

Hoffen auf Astray und Auracher

Flitsch stellte Amachaibou unterstützt durch Voachatzer in die Spitze und Badiane sowie Mustafi auf die Außenbahnen. Jetzt hofft der Trainer, dass die anderthalb-wöchige Pause seinem Team in die Karten spielt. Bis zum Bissingen-Spiel sollen Pedro Astray, der schon wieder im Kader stand, und auch Patrick Auracher, der in zivil im Stadion war, zurück sein „und uns mehr Stabilität geben“. Das ist nötig: Denn auch Reutlingen zeigte: Macht der Gegner mal so etwas wie Druck, ist die Defensive keineswegs so sattelfest wie die vielen Zu-Null-Spiele vorgaukeln.

Sollten die Kickers die Relegation (ein Punkt gegen Bissingen reicht) nicht schaffen, sieht Sportdirektor Martin Braun den Verein dennoch gut aufgestellt. So hat zum Beispiel der verletzte Torjäger Mijo Tunjic für beide Ligen unterschrieben. Wobei an diesem Samstag (14.15 Uhr) noch ein Spiel im Gazi-Stadion stattfindet: Das WFV-Pokalfinale, da wären de Kickers gerne dabei gewesen – sind sie aber nicht. Vorteil im Endspurt: Der Fokus liegt ganz auf der Liga.

Kickers: Castellucci – Ludmann (67. Soultani), Feisthammel, Landeka, Klauß – Badiane (75. Niedermann), Blank, Kling, Miftari – Vochatzer (89. Schaller), Amachaibou