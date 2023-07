6 Aufstiegsjubel der Kickers am 6. Mai in Reutlingen Foto: fiorfeld

Die Kurzdoku rund um die Stuttgarter Kickers ist aktuell in aller Munde. Regisseur Kai Thomas Geiger gibt exklusive Einblicke hinter die Kulissen und erklärt, wie es überhaupt zu dem Projekt gekommen ist.









Fußballfans vereinen per se zwei Eigenschaften in sich. Herzblut und Leidenschaft. Für einen Verein, für ihre Farben. Wenn dann noch eine dritte Eigenschaft dazu kommt, im Falle von Kai Thomas Geiger ist es jene, bei Filmprojekten gekonnt Regie zu führen, dann kommt meist etwas richtig Gutes dabei herum. So wie die aktuelle Kurzdoku des Stuttgarter Filmkollektivs „fiorfilm“, dem Geiger angehört.