Die ersten zwei Spieltage nach der Winterpause sind zeitgenau angesetzt. Zudem stehen an diesem Mittwoch Wahlen zum Regionalliga-Aufsichtsrat an – Kickers-Chef Rainer Lorz kandidiert.
Da die Spielpläne in den oberen drei Spielklassen noch nicht längerfristiger stehen, konnten für die Fußball-Regionalliga Südwest nur die ersten beiden Spieltage nach der Winterpause zeitgenau festgesetzt werden. Die Stuttgarter Kickers spielen zweimal samstags (jeweils 14 Uhr): Zum Auftakt am 21. Februar daheim im Gazi-Stadion auf der Waldau gegen den 1. FSV Mainz 05 II und eine Woche später am Bieberer Berg bei Kickers Offenbach (28. Februar).