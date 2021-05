1 Von Saarbrücken zurück nach Degerloch: Ramon Castellucci wechselt zu den Kickers zurück. Foto: imago images/Eibner

Die Stuttgarter Kickers können einen Neuzugang vermelden – es ist ein alter Bekannter. Ramon Castellucci kehrt zurück nach Degerloch.

Stuttgart - Neuzugang für die Stuttgarter Kickers: Ramon Castellucci kehrt zurück. Der 24-jährige Torhüter, der bereits in der Jugend für die Blauen zwischen den Pfosten hin- und herhechtete, kommt vom 1. FC Saarbrücken nach Degerloch. „Mit Castellucci kehrt ein echter Blauer zu uns zurück“, sagte Lutz Siebrecht, der sportliche Leiter der Kickers.

„Das ist für mich wie eine Rückkehr in die Heimat“, sagt Castellucci. „Er passt zu uns“, sagt Siebrecht, der auch auf neue Impulse des neuen Spielers hofft. „Mit seinen 24 Jahren ist er relativ erfahren und kann sich natürlich auch noch verbessern“, bilanziert Siebrecht. Der Keeper konnte sich in Saarbrücken nicht gegen Thomas Batz durchsetzen, wurde aber auch von einem Wadenbeinbruch zurückgeworfen. Castellucci wird nun in Konkurrenz gehen zu Thomas Bromma. Der Heilbronner, bereits seit drei Jahren auf der Waldau aktiv, hat unlängst seinen Vertrag bei den Stuttgarter Kickers verlängert.