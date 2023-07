1 Kickers-Spieler Ivo Colic (re.) im Duell mit Ravensburgs Felix Hörger (Ravensburg) – nach der Partie gab es Kritik am Rasen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Trainer Mustafa Ünal bemängelte zuletzt den Zustand des Rasens im Gazi-Stadion auf der Waldau. Nun kommt es zu einem Treffen von Vertretern des Fußball-Oberligisten und der Stadt. So stellt sich der Sachverhalt dar.









Mustafa Ünal suchte nicht nach einem Misserfolg für ein mögliches Alibi. Die scharfe Kritik des Trainers des Fußball-Oberliga-Spitzenreiters Stuttgarter Kickers am Rasen im Gazi-Stadion kam direkt nach einem souveränen 3:0-Sieg gegen den FV Ravensburg. „Wenn ich den Platz anschaue, dann finden da gefühlt an jedem Tag zwei Spiele statt“, sagte Ünal. Dabei war es nach dem Test gegen den FC Ingolstadt II und dem ersten Punktspiel nach der Winterpause gegen den 1. CfR Pforzheim erst der dritte Auftritt seines Teams in diesem Jahr. Regionalligist VfB Stuttgart II trägt in dieser Saison keine Heimspiele mehr auf der Waldau aus. Die Footballteams Scorpions und Surge starten erst im Juni in die neue Runde.