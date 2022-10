1 Denis Zagaria hatte in Offenburg nach seinem Traum-Freistoßtor allen Grund zum Jubeln. Foto: Imago//Robin Rudel

Ein sehenswertes Freistoßtor von Denis Zagaria kurz vor der Pause bringt die Stuttgarter Kickers beim Offenburger FV auf die Siegerstraße. Danach zeigen die Blauen auch als Team ihre Klasse, gewinnen mit 6:0 und verteidigen ihre Oberliga-Tabellenführung.















Die gegenüber dem punktgleichen SGV Freiberg um 20 Treffer schlechtere Tordifferenz hatte den Stuttgarter Kickers in der vergangenen Saison den Direktaufstieg gekostet. In der laufenden Runde sind die Blauen in Sachen Toren deutlich besser unterwegs: Mit dem 6:0 (1:0) beim Aufsteiger Offenburger FV feierte die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal den nächsten Kantersieg. Damit lautet die Zwischenbilanz des Spitzenreiters nun 26 Punkte und 37:7 Tore. Zum Vergleich: die Verfolger 1. Göppinger SV (24 Punkte/plus 13 Tore) und SG Sonnenhof Großaspach (23 Punkte/plus 9 Tore) hinken deutlich hinterher, wobei der Regionalliga-Absteiger an diesem Sonntag noch beim 1. FC Rielasingen-Arlen antritt. „Die klaren Siege geben Sicherheit und Selbstvertrauen, die Mannschaft hat sich auch in Offenburg für einen sehr ordentlichen Auftritt belohnt und ist auch beim Stand von 0:0 ruhig und geduldig geblieben“, sagte Sportdirektor Marc Stein.

Dicklhuber verschießt Elfer

Vor 800 Zuschauern im Offenburger Karl-Heitz-Stadion taten sich die Kickers vor der Pause noch relativ schwer. Die größte Chance zur Führung vergab Kevin Dicklhuber: Der Kapitän scheiterte mit einem Foulelfmeter an OFV-Keeper Jonas Witt (21.). Denis Zagaria machte es aus der Distanz in der 42. Minute besser: Der Innenverteidiger zirkelte den Ball bei einem direkten Freistoß aus 25 Metern in den Winkel – ein Traumtor.

Mit dem Führungstreffer im Rücken sorgten die Kickersnach der Pause schnell für klare Verhältnisse. David Braig mit einen Saisontoren sieben und acht (54./55.) sowie die eingewechselten Oguzhan Kececi (60.) und Markus Obernosterer (67./78) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Ramon Castellucci, der fünf Spiele ausgesetzt hatte, blieb damit bei seinem Comeback zwischen den Pfosten ohne Gegentreffer. Ebenfalls wertvolle Spielpraxis sammelte Mittelfeldspieler Lukas Kiefer, der nach überstandenem Haarriss im Mittelfuß zu seinem zweiten Oberligaeinsatz für die Kickers kam.

Für die Blauen geht es mit dem Heimspiel am kommenden Samstag (4 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen weiter, ehe vier Duelle anstehen, die es in sich haben: Nach dem Schlagerspiel beim 1. Göppinger SV (14. Oktober, 19 Uhr) folgt der DFB-Pokal-Kracher gegen Europa-League-Champion Eintracht Frankfurt (18. Oktober, 18 Uhr), das brisante Heimspiel gegen den SSV Reutlingen (22. Oktober, 14 Uhr) und die Spitzenpartie bei Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach (28. Oktober, 19 Uhr).

Aufstellung Kickers

Castellucci – Moos, Zagaria, Polauke, Kammerbauer (66. Riedinger) – Campagna (58. Kececi), Blank (49. Kiefer) – Loris Maier, Dicklhuber, Riehle – Braig (63. Obernosterer).

Bank: Nreca-Bisinger, Kolbe, Leon Maier, Berisha, Guarino, Eroglu.

Nicht im Kader: Otto, Nieland, Colic, Profis.