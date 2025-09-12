Stuttgarter Kickers: Mit bewährter Elf gegen SC Freiburg II

„Never change a winning team“ dürfte das Motto von Marco Wildersinn im Spiel der Stuttgarter Kickers gegen den SC Freiburg II heißen. Unterdessen ist sein Trainerteam wieder komplett.
Das Trainingsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfüllte seinen Zweck. Hauptsächlich die Reservisten kamen beim 0:3 von Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers beim Drittligisten VfB Stuttgart II zum Einsatz. „Die Spieler, die Belastung brauchten, konnten im Rhythmus bleiben und sich auspowern“, sagte Trainer Marco Wildersinn nach dem im Vorfeld geheim gehaltenen Test am Dienstag Nachmittag im Robert-Schlienz-Stadion.