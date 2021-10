1 Der einzige Kickers-Spieler, der in dieser Saison bisher im Gazistadion trifft ist, Markus Obernosterer. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Markus Obernosterer – wer sonst? Der Offensivmann der Stuttgarter Kickers ist auch beim 2:2 gegen den FV Ravensburg der einzige, der die Vielzahl an Chancen in Tore ummünzt.















Stuttgart - Markus Obernosterer bleibt der einzige Spieler des Oberligisten Stuttgarter Kickers, der in dieser Saison für die Blauen im Gazistadion getroffen hat: Wie schon bei den 1:0-Siegen gegen die Neckarsulmer Sport-Union und den Freiburger FC traf auch beim 2:2 (0:2) gegen den FV Ravensburg erneut nur der Offensivmann und rettete mit seinem Tore-Doppelpack (55./75.) einen Punkt. Der FVR hatte vor 2400 Zuschauern durch Jona Boneberger (5.) und Felix Hörger (35.) vor der Pause getroffen. Hörgers Tor war kurios: Er luchste dem aufgerückten Kickers-Innenverteidiger Niklas Kolbe nahe der Mittellinie den Ball ab und überwand mit seiner Bogenlampe Keeper Ramon Castellucci.

Die überlegenen Blauen dominierten die Partie, erarbeiteten sich eine Vielzahl an Chancen, scheiterten aber immer wieder am überragenden FVR-Keeper Kevin Kraus oder am eigenen Unvermögen. „Es war ein abartiger Fight. Wir wussten gar nicht, warum wir 2:0 geführt haben. Am Ende müssen wir glücklich sein über das 2:2 gegen eine erfahrene Mannschaft. So gut waren die Kickers selten, Kompliment für das auch fußballerisch gute Spiel heute“, sagte FVR-Coach Steffen Wohlfarth. Und wie ordnete Mustafa Ünal nach seinem dritten Spiel als Cheftrainer der Blauen die Lage ein? „Natürlich müssen wir mehr Tore machen. Aber wir hätten auch das 1:3 bekommen können, als uns Ramon Castellucci im Spiel hält. Wir haben noch Arbeit vor uns. Die Art und Weise wie wir aufgetreten sind, macht mich absolut zuversichtlich. Da sind wir auf einem sehr guten Weg“, sagte Ünal. Weiter geht es für die Blauen am kommenden Samstag (14 Uhr) beim TSV Ilshofen.

Aufstellung der Kickers

Castellucci – Moos, Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Blank (66. Colic), Campagna – Dicklhuber, Obernosterer (78. Riehle), Baroudi (66. Profis) – Tunjic (90. Braig).