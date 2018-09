Stuttgarter Kickers Liveticker: Können die Blauen in Neckarsulm nachlegen?

Von jor 08. September 2018 - 12:00 Uhr

Lukas Kling (Mitte) will mit den Stuttgarter Kickers in Neckarsulm nachlegen. Foto: Pressefoto Baumann

4:0 siegten die Stuttgarter Kickers unter der Woche zu Hause gegen den 1. FC Normannia Gmünd. Jetzt will die Mannschaft von Tobias Flitsch in Neckarsulm nachlegen. Wir haben den Liveticker.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers treffen an diesem Samstag in der Oberliga Baden-Württemberg auf die Neckarsulmer Sport-Union. Im Pichterich-Stadion will die Mannschaft von Trainer Tobias Flitsch die gute Leistung aus dem Spiel gegen Normannia Gmünd bestätigen und bestenfalls mit einem Dreier zurück nach Degerloch fahren.

Neckarsulm steht auf Tabellenplatz fünf

Beim 4:0-Erfolg gegen Gmünd überzeugte besonders die Offensive. Michael Klauß, Abdenour Amachaibou, Mijio Tunjic oder Lhadji Badiane erspielten sich am Mittwoch einige Torchancen. Am Samstag wartet aber ein anderes Kaliber auf die Kickers aus Stuttgart: Die Sport-Union ist gut in die Saison gestartet. Nach fünf Spieltagen steht das Team mit zehn Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Mit einem Sieg könnte der SVK zu den Gästen aufschließen.

In Zusammenarbeit mit unserem Amateurfußballportal FuPa und den Stuttgarter Kickers bieten wir einen Liveticker zu den Partien der Blauen. Spielbeginn an diesem Samstag ist um 15.30 Uhr.