Stuttgarter Kickers Liveticker: Neuzugang Halili trifft 60 Sekunden nach Einwechslung

Von jor 16. September 2018 - 10:00 Uhr

Spielte zuletzt zwei Mal zu Null: Roman Castelluci von den Stuttgarter Kickers. Foto: Pressefoto Baumann

So langsam kommen die Stuttgarter Kickers in der Oberliga Baden-Württemberg in Fahrt. Zuletzt gelangen zwei Siege in Folge. Nun soll in Friedrichstal der nächste Erfolg gefeiert werden. Wir haben den Liveticker.

Friedrichstal - Am Sonntag wollen die Stuttgarter Kickers beim FC Germania Friedrichstal in der Oberliga Baden-Württemberg am siebten Spieltag ihren dritten Sieg in Folge feiern. Das gelang den Blauen zuletzt vor mehr als einem Jahr, als die Kickers in der Saison 2016/17 gerade noch die Klasse in der Regionalliga Südwest halten konnten.

Last-Minute-Sieg macht Fans glücklich

Die Voraussetzungen sind gut. Die Mannschaft spielte zuletzt zwei Mal zu Null und überzeugte auch in der Offensive mit guten Aktionen. Der „dreckige“ Last-Minute-Sieg in Neckarsulm durch ein Elfmetertor von Mijo Tunjic hat das Team und die Fans zudem zusammengeschweißt.

Nun hat sich der Stuttgarter Oberligist, der momentan auf dem sechsten Platz steht, noch einmal verstärkt. Doch ob Neuzugang Ndriqim Halili beim Tabellenvorletzten zum Zuge kommt, ist noch nicht bekannt.

In Zusammenarbeit mit unserem Amateurfußballportal FuPa und den Stuttgarter Kickers bieten wir einen Liveticker zu den Partien der Blauen. Spielbeginn an diesem Sonntag ist um 14 Uhr.