Stuttgarter Kickers Liveticker: Gelingt gegen Backnang der nächste Sieg?

Von jor 13. Oktober 2018 - 11:00 Uhr

Mijo Tunjic ist für die Stuttgarter Kickers derzeit in Torlaune. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers eilen in der Oberliga Baden-Württemberg derzeit von Erfolg zu Erfolg. Am Samstag sind die Blauen bei der TSG Backnang gefordert, wo zahlreiche Fans vor Ort sein werden. Hier gibt es den Liveticker.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers sind in der Oberliga Baden-Württemberg derzeit kaum zu stoppen. Nach sechs Siegen in Folge steht das Team von Trainer Tobias Flitsch nun schon auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Tabellenführer FSV 08 Bissingen beträgt nur noch einen Punkt. Am Samstag gastieren die Blauen bei der TSG Backnang.

An den Gegner haben die Stuttgarter indes keine guten Erinnerungen. So schieden die Blauen Ende August überraschend zu Hause im WFV-Pokal aus. In der Liga soll nun einiges besser werden.

Mijo Tunjic trifft und trifft

Das Selbstbestwusstsein ist derzeit groß – zuletzt fegten die Kickers den SV Linx mit 6:1 aus dem Stadion. Vor allem auf Mijo Tunjic ist derzeit Verlass – seit seiner Handverletzung hat der 30-Jährige in jedem Spiel getroffen. Diese Serie will der Stürmer auch in Backnang fortsetzen, wo rund 600 Fans der Blauen erwartet werden.

Sehen Sie hier, was Trainer Tobias Flitsch zum Spiel in Backnang sagt:

Ob die Kickers ihren siebten Sieg in Folge feiern können, erfahren Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit FuPa.net und den Stuttgarter Kickers anbieten. Los geht es an diesem Samstag um 15.30 Uhr.