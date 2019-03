1 Tobias Flitsch und die Kickers müssen in Pforzheim ran. Foto: Pressefoto Baumann

Der Tabellenführer Stuttgarter Kickers eröffnet den Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg mit einem Auswärtsspiel beim 1. CfR Pforzheim. Wir haben einen Liveticker zum Spiel.

Pforzheim - Die Stuttgarter Kickers führen die Tabelle in der Oberliga Baden-Württemberg an – und geht es nach Trainer Tobias Flitsch und seinem Team, dann soll das auch so bleiben. Dafür ist allerdings ein Auswärtserfolg beim 1. CfR Pforzheim nötig, um die vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Bahlingen zu halten oder sogar auszubauen. Flitsch kann dabei auf seinen Leistungsträger „Fiete“ Auracher zählen, der in den Kader zurückkehrt.

Bei Pforzheim stehen Trainer Gökhan Gökce alle Mann zur Verfügung, darunter auch gleich vier Spieler mit blauer Vergangenheit. Die Salz-Brüder Dominik und Manuel, Denis Gudzevic und Daniel Reule haben alle schon die Kickstiefel für die Blauen geschnürt. Wir zeigen den von der Medienabteilung der Stuttgarter Kickers befüllten Liveticker zum Spiel. Los geht es um 17 Uhr an diesem Freitag.