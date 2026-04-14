Stuttgarter Kickers: Kickers trennen sich von Marco Wildersinn am Saisonende

Noch haben es die Stuttgarter Kickers nicht vermeldet, doch nach Informationen unserer Redaktion steht nun fest: Der auslaufende Vertrag von Marco Wildersinn wird nicht verlängert.
Es ist keine Überraschung mehr: Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers und Trainer Marco Wildersinn gehen nach Informationen unserer Redaktion am Saisonende getrennte Wege. Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Der 45-Jährige wurde am Montag darüber informiert. Eine Stellungnahme des Vereins steht noch aus. Wildersinn selbst war am Dienstagvormittag nicht erreichbar.