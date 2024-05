1 Zuschauermagnet Stuttgarter Kickers: Über 3000 Fans begleiteten die Blauen nach Homburg. F Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Bei den Heimspielen hatten die Stuttgarter Kickers in der abgelaufenen Regionalligasaison den besten Zuschauerschnitt seit der letzten Zweitligarunde 2000/01. In der Torjägerliste sieht es dagegen weniger erfreulich aus.











Die Stuttgarter Kickers haben den Aufstieg in die dritte Liga verpasst. Die Enttäuschung im Lager der Blauen ist immer noch groß, die Aufarbeitung läuft auf Hochtouren. Die Kassierer der anderen Fußball-Regionalligisten freuen sich dagegen, denn ein attraktiver Gegner bleibt ihnen erhalten. Im Schnitt haben die Blauen bei ihren Auswärtsspielen 3112 Zuschauer in die Stadien gelockt – so viele wie kein anderer Club. Dies lag auch am Derby beim VfB Stuttgart II im vergangenen Oktober. In diesem formalen Heimspiel der U 21 der Weiß-Roten war der Großteil der 9050 Besucher im Gazi-Stadion auf der Waldau dem Kickers-Anhang zuzurechnen.