Stuttgarter Kickers in Trier: Ohne Melkamu Frauendorf zum heimstärksten Team der Liga

Die Stuttgarter Kickers reisen einen Tag früher Richtung Trier. Nicht mit dabei im letzten Spiel des Jahres ist Offensivmann Melkamu Frauendorf.
Die Vorbereitung aufs letzte Spiel des Jahres an diesem Freitag (19 Uhr) bei Eintracht Trier könnte professioneller nicht sein. Erstmals reist Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers unter der Regie von Trainer Marco Wildersinn bei einem Abendspiel einen Tag früher an. Bereits am Donnerstagmittag rollte der Mannschaftsbus der Stuttgarter Kickers in Degerloch ab.