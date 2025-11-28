Stuttgarter Kickers in Sandhausen: Noch zwei Chancen für einen Stimmungsaufheller

Bei der Mitgliederversammlung der Stuttgarter Kickers gibt es auch Kritik an den Spielern. Beim Auftritt an Sonntag in Sandhausen können sie darauf eine Antwort geben.
Nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander ist die Stimmung bei den Stuttgarter Kickers derzeit nicht besonders gut. Das zeigte sich auch bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend. Die samt Trainerteam und Staff komplett vertretene Regionalligamannschaft der Blauen bekam nur zurückhaltenden Applaus von den 237 anwesenden Mitgliedern, als sie zu Beginn der Veranstaltung auf die Bühne im SSB-Veranstaltungszentrum Waldaupark gebeten wurde.