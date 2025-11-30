Stuttgarter Kickers in Sandhausen: „Kommunikationsproblem“ mit Polizei – Teile der Kickers-Fans zurück geschickt

Im Vorfeld der Partie der Stuttgarter Kickers beim SV Sandhausen am Sonntag kam es offenbar zu einem Vorfall, der dazu führte, dass Teile der aktiven Fanszene wieder abreisen mussten.
Im Vorfeld der Partie der Stuttgarter Kickers gegen den SV Sandhausen in der Regionalliga sind offenbar Fans der Stuttgarter mit der Polizei aneinandergeraten. Wie unsere Redaktion aus Fankreisen erfuhr, seien etwa 50 Fans im Vorfeld der Partie wegen eines „Kommunikationsproblems mit der Polizei“ wieder nach Hause geschickt worden.