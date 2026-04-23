Stuttgarter Kickers in Mainz: Schonung für Felix Dornebusch auf Kunstrasen?

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Liga in der Spur bleiben, doch das wichtigere Spiel findet danach im Pokal statt. Wie viele Spieler schont Marco Wildersinn bei Schott Mainz?
„Wir wollen in der Spur bleiben. Positive Ergebnisse helfen. Jeder Sieg tut gut.“ Das sagt Marco Wildersinn, der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers, vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim Tabellenvorletzten TSV Schott Mainz. Aber natürlich hat er auch auf dem Schirm, dass das deutlich wichtigere Spiel am darauf folgenden Mittwoch (17.30 Uhr) im WFV-Pokal stattfindet.