Stuttgarter Kickers in Mainz: Schonung für Felix Dornebusch auf Kunstrasen?

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Liga in der Spur bleiben, doch das wichtigere Spiel findet danach im Pokal statt. Wie viele Spieler schont Marco Wildersinn bei Schott Mainz?

„Wir wollen in der Spur bleiben. Positive Ergebnisse helfen. Jeder Sieg tut gut.“ Das sagt Marco Wildersinn, der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers, vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim Tabellenvorletzten TSV Schott Mainz. Aber natürlich hat er auch auf dem Schirm, dass das deutlich wichtigere Spiel am darauf folgenden Mittwoch (17.30 Uhr) im WFV-Pokal stattfindet.

Den Halbfinal-Gegner FC Holzhausen wird Wildersinn im Verbandsliga-Spitzenspiel gegen die Young Boys Reutlingen (Freitag, 18.30 Uhr/Panormastadion) persönlich unter die Lupe nehmen. „Die aktuellen Eindrücke sind mir wichtig, zumal Holzhausen in diesem bedeutenden Spiel kaum jemand schonen wird“, sagt der Kickers-Chefcoach.

Bei seinem Team wird das auf dem Kunstrasenplatz in Mainz-Mombach anders aussehen. Zuletzt angeschlagene Spieler wie Mario Borac, Vincent Schwab oder Melkamu Frauendorf könnten eine Pause bekommen. Im Spiel beim SC Freiburg II (drei Tage vor dem WFV-Pokal-Viertelfinalspiel gegen den SGV Freiberg) ließ Wildersinn auch Schlüsselspieler David Tomic 45 Minuten lang draußen.

Leon Neaime stand während der Verletzungszeit von Felix Dornebusch im Kickers-Tor. Foto: Baumann/Julia Rahn

In Mainz zieht der 45-Jährige eine Pause für Stammkeeper Felix Dornebusch in Erwägung. Nach seinem überstandenen Kreuzbandriss soll auf dem Kunstrasenplatz möglicherweise vermieden werden, dass das Knie danach so reagiert, dass die unumstrittene Nummer eins der Blauen eingeschränkt ist. „Wir werden das in enger Absprache mit Dorne entscheiden“, sagt Wildersinn.

Erster Kandidat, Dornebusch zu ersetzten, wäre Leon Neaime, der die Kickers mit seinen Glanzparaden beim Achtelfinal-Zittersieg beim TSV Weilimdorf (2:1) am Leben hielt. Auch David Mitrovic und Thomas Bromma stehen für die Position zwischen den Pfosten zur Verfügung. Beim 20-jährigen Mitrovic kommt übrigens für die kommende Saison eine Ausleihe infrage. Im Gespräch sind die Oberligaclubs FC Nöttingen und 1. CfR Pforzheim. Alles Weitere hängt auch davon ab, ob Stammkeeper Dornebusch seinen auslaufenden Vertrag verlängert.

Im Spiel beim TSV Schott Mainz gibt es für die Kickers ein Wiedersehen mit Dennis de Sousa. Der Offensivmann stand von Januar 2024 bis Ende Juli 2025 bei den Kickers unter Vertrag. Der 29-Jährige hat in dieser Saison fünf Tore erzielt.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1, Kickers – TSG Balingen 4:1.

Termine

TSV Schott Mainz – Kickers (25. April, 14 Uhr), FC Holzhausen – Kickers (29. April, 17.30 Uhr/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr), Sieger FC Holzhausen/Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai, Uhrzeit offen/WFV-Pokal-Finale im Gazi-Stadion). (jüf)