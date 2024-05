1 Herzliche Umarmung: Kickers-Trainer Mustafa Ünal und Siegtorschütze Daniel Kalajdzic Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers haben beim 1:0 vor 8650 Zuschauern gegen den SGV Freiberg dem Druck standgehalten. Schaffen sie das auch am letzten Spieltag und gewinnen beim FC 08 Homburg, steigen sie in die dritte Liga auf. Als einziger möglicher Spielverderber bleibt der VfB II im Rennen.











Ein Teil der Mannschaft des SGV Freiberg machte sich schon auf den Weg zu einem Kurztrip nach Mallorca, da dröhnte immer noch lautstarke Partymusik aus der Kabine der Stuttgarter Kickers bis in den Presseraum. Da stand Präsident Rainer Lorz und fasste die Lage nach dem 1:0(0:0)-Heimsieg seiner Blauen in der Fußball-Regionalliga zusammen: „Jetzt stehen wir einen Spieltag vor Schluss mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze und können aus eigener Kraft den Aufstieg schaffen. Wenn uns das einer vor der Saison gesagt hätte, hätte ich zehn Kreuze gemacht.“