Vier Clubs, vier Stimmen vor dem Herzschlagfinale in der Oberliga

5 Wer macht das Rennen auf der Zielgeraden: Die Stuttgarter Kickers mit Luigi Campagna (li.) oder der SGV Freiberg mit Christian Mauersberger. Foto: Baumann/Volker Müller

In den beiden Spielen FC Nöttingen – SGV Freiberg und SF Dorfmerkingen – Stuttgarter Kickers fällt die Entscheidung um den Direktaufstieg in die Regionalliga. Wir haben mit Vertretern der vier Clubs gesprochen.









Es ist ein Herzschlagfinale im Kampf um den Direktaufstieg. Mit jeweils satten 88 Punkten nach 37 Spieltagen gehen der SGV Freiberg und die Stuttgarter Kickers in den letzten Spieltag der Fußball-Oberliga am kommenden Samstag (15.30 Uhr). Aufgrund der um 21 Treffer besseren Tordifferenz kann Freiberg mit einem Sieg beim FC Nöttingen den Sprung in die Regionalliga perfekt machen. Die Blauen können nur bei einem Patzer des SGV vorbeiziehen, müssen sich aber ihrerseits bei den SF Dorfmerkingen schadlos halten.