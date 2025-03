Stuttgarter Kickers gewinnen beim FSV Frankfurt: U-19-Keeper David Mitrovic hält den Sieg fest

Der 19-jährige David Mitrovic rette mit einer Glanzparade in der Nachspielzeit das verdiente 1:0 der Stuttgarter Kickers beim FSV Frankfurt. Das Tor des Tages erzielt der überragende Mitteldstratege Per Lockl mit einem schlitzohrige getretenen Freistoß.

Alle auf einen. Alle auf David Mitrovic. Die Spieler der Stuttgarter Kickers bedankten sich mit innigen Umarmungen bei ihrem Torwart. Der 19-Jährige hatte mit einer Glanzparade in der 90. Minute den 1:0(1:0)-Sieg des Fußball-Regionalligisten vor 2693 Zuschauern beim FSV Frankfurt festgehalten. Der U-19-Mann ist der vierte Torwart der Blauen, der nach den Ausfällen von Felix Dornebusch, Louis Lord und Leon Neaime zwischen die Pfosten musste.

„Das war eine tadellose Leistung von David. Aber auch insgesamt hat die Mannschaft so gespielt, wie wir uns das vorstellen und verdient gewonnen“, lobte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht. Mitrovic hatte seine Sache nicht nur in der Crunch Time richtig gutgemacht. Auch davor blieb er stets ruhig und hielt alles, was auf sein Tor kam. Schon in der 55. Minute reagierte er bei der ersten Torchance des FSV glänzend. Ansonsten bekam er wenig zu tun.

Was daran lag, dass die Kickers in der ersten Halbzeit das klar dominierende Team waren. Couragiert, enorm laufstark und mit hoher Intensität trat das Team auf, kam immer wieder zu frühen Ballgewinnen und einigen guten Chancen. Das große Manko wieder einmal: Es fehlte der Killerinstinkt. Dass sich eine solche Spielweise nicht 90 Minuten durchhalten lässt, liegt fast schon in der Natur der Sache. Und oft rächt sich der Chancenwucher. Nicht aber diesmal.

In der 78. Minute zirkelte Per Lockl einen Freistoß von der Strafraumgrenze aus spitzem Winkel schlitzohrig ins Netz. Überhaupt zeigte der Mittelfeldstratege eine bärenstarke Leistung. Giftig und aggressiv gegen den Ball, präzise und mit einfachen Pässen auf dem nicht leicht bespielbarem Platz im Spiel nach vorne.

Das macht Hoffnung für das Spiel am kommenden Sonntag (14 Uhr) bei Spitzenreiter TSG Hoffenheim II, der weiterhin acht Punkte vor den Blauen liegt. Bei dem Duell im Dietmar-Hopp-Stadion wird Offensivmann Christian Mauersberger wegen seiner fünften Gelben Karte fehlen.

Aufstellung Kickers

Mitrovic – Polauke, Petrovic, Borac – Lockl (87. Meien), Kiefer – Schmidts, Tomic (68. Tekerci), Mauersberger (82. Braig), Kammerbauer – Stojak (87. Berisha).

Bank: Köstel, Behrendt, Riehle, Rexhepi, Skenderovic.

Nicht im Kader: Dornebusch, Lord, Riedinger, Awortwie-Grant, Blank, Schembri, de Sousa, Hencke.

Ergebnisse und Termine 2025

Regionalliga

Kickers – FC Gießen 3:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 3:2, Kickers – 1. Göppinger SV 3:0, TSV Steinbach Haiger – Kickers 2:1, Kickers – Kickers Offenbach 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 0:1, TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (6. April, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (9. April, 19 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (12. April, 14 Uhr), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (19. April, 14 Uhr), Kickers – Eintracht Trier (27. April, 14 Uhr), Kickers – SC Freiburg II (3. Mai, 14 Uhr), 1. FSV Mainz 05 – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)