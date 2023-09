Was Alessandro Abruscia am Spiel bei den Blauen reizt

1 Alessandro Abruscia ist erstmals in einem Pflichtspiel gegen seinen Ex-Verein Stuttgarter Kickers am Ball. Foto: imago/Eibner

Alessandro Abruscia hat mit den Stuttgarter Kickers Auf- und Abstiege erlebt. Vor dem Regionalligaduell bei seinem Ex-Club spricht der Mittelfeldspieler des VfR Aalen über beide Vereine und ihre Perspektiven.









Alessandro Abruscia spielte insgesamt neun Jahre für die Stuttgarter Kickers. An diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) tritt er erstmals in einem Pflichtspiel gegen seinen ehemaligen Verein an. Mit dem VfR Aalen kommt der 33-jährige Mittelfeldspieler zum Regionalliga-Duell nach Degerloch – seine Vorfreude ist groß.