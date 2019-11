1 Können die Kickers (hier mit Torschütze Lukas Kling) gegen die zweite Mannschaft des VfB wieder jubeln? Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers treffen in der Oberliga im Heimspiel auf der Waldau auf den Stadtrivalen VfB Stuttgart II. Hochspannung und Brisanz ist vorprogrammiert – wir haben den Liveticker zum Derby.

Stuttgart - Derbyzeit in Stuttgart: Um 14 Uhr treffen die Stuttgarter Kickers in der Oberliga auf den Nachwuchs des VfB Stuttgart. Für beide Mannschaften ist es ein richtungsweisendes Spiel. Momentan steht der VfB II auf dem dritten Platz – zwei Ränge und drei Punkte vor den Blauen aus Degerloch.

Um den Abstand zum Stadtrivalen und der Tabellenspitze nicht zu verlieren, müssen die Kickers gegen die Roten dringend punkten. Trainer Ramon Gehrmann, der ein „hochemotionales“ Spiel erwartet, stehen bis auf Marvin Weiss und Markus Obernosterer alle Spieler zu Verfügung.

Wer das Derby auf der Waldau am Ende für sich entscheiden kann, können Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net anbieten, verfolgen.