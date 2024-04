21 Im bisher letzten Derby im vergangenen Oktober war Roberto Massimo für die U21 des VfB am Ball – die 0:2-Niederlage gegen die Kickers konnte der Mann aus dem Profikader nicht verhindern. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Das Regionalliga-Spitzenspiel zwischen den Stuttgarter Kickers und dem VfB Stuttgart an diesem Samstag im Gazi-Stadioni wird mit Spannung erwartet. Wir blicken auf die Historie dieses kleinen Stadtderbys.











Lokalderbys sind das Salz in der Suppe. Und auch wenn es für die Stuttgarter Kickers an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) nur gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart geht, hat dieses Stadtduell in der Fußball-Regionalliga seinen ganz besonderen Reiz. Zumal sich der Dreikampf um den Aufstieg in die dritte Liga in der entscheidenden Phase befindet – und beide Stuttgarter Teams neben der TSG 1899 Hoffenheim II vier Spieltage vor Schluss mittendrin sind.