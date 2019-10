1 Michael Klauß (rechts) erzielte in Oberachern sein erstes Saisontor. Gegen den TSV Ilshofen soll ein weiteres folgen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem bitteren 4:4-Unentschieden in Oberachern im Heimspiel gegen den TSV Ilshofen wieder einen Dreier landen. Ob das gelingt, erfahren Sie hier im Liveticker:

Stuttgart - Fußball kann extrem brutal sein. Das mussten am vergangenen Sonntag auch die Stuttgarter Kickers am eigenen Leib erfahren. In der 81. Minute führten die Blauen auswärts beim SV Oberachern noch mit 4:1. Dann folgten 15 Minuten voller Pleiten, Pech und Pannen. Am Ende hieß es 4:4 und die Gehrmann-Jungs lagen fassungslos am Boden.

Das Schöne am Fußball: Bereits am heutigen Samstag haben die Kickers die Möglichkeit, das Spiel in Oberachern zumindest ein bisschen vergessen zu machen. Um 14 Uhr treffen die Blauen auf der Waldau auf den zehnplatzierten TSV Ilshofen. Die Kickers hoffen derweil auf einen Einsatz von Patrick Auracher, der sich beim bitteren 4:4 einen Jochbeinbruch zuzog. Definitiv ausfallen werden Marvin Weiss (Muskelbündelriss im Adduktorenbereich) und Markus Obernosterer (Haarriss im Mittelfuß). Wie sich die Blauen gegen den TSV Ilshofen schlagen, erfahren Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit dem Amateurfußballportal FuPa.net und den Stuttgarter Kickers anbieten.