1 Kevin Dicklhuber und die Stuttgarter Kickers wollen das Double. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers treffen im Finale des WFV-Pokal auf den Regionalligisten TSG Balingen. Es winkt die Teilnahme am DFB-Pokal. Hier geht es zum Liveticker.









Die Stuttgarter Kickers wollen am Samstag gegen den RegionalligistenTSG Balingen den Titel im WFV-Pokal verteidigen. Das Finale auf der Waldau wird um 16.15 Uhr angepfiffen. Im vergangenen Jahr setzte sich die Elf von Trainer Mustafa Ünal im Endspiel gegen den klassenhöheren SSV Ulm 1846 Fußball durch – in dieser Saison soll nun gegen Balingen dieser Erfolg wiederholt werden. Der Sieger der Partie wird in der kommenden Saison am DFB-Pokal teilnehmen.