Über 6500 Tickets sind verkauft, die Stimmung im Gazi-Stadion auf der Waldau wird prächtig sein – und die Stuttgarter Kickers wollen im WFV-Pokal-Finale an diesem Samstag (16.15 Uhr/ARD-Konferenz) gegen den Regionalliga-Sechsten TSG Balingen ihren Titel verteidigen. „Die Vorfreude ist riesig. Denn den Aufstieg kann uns keiner mehr nehmen, und mit dem Double könnten wir die Saison krönen“, sagt Trainer Mustafa Ünal.

Wenig personelle Probleme

Personell gibt es gegen das Team von TSG-Coach Martin Braun wenig Probleme. Defensiv-Allrounder Marian Riedinger (Kreuzbandriss) und Linksverteidiger Cedric Guarino fallen aus. Fraglich ist noch, ob Torwart Maximilian Otto seine Kopfverletzung rechtzeitig auskuriert hat und Niklas Kolbe, der zuletzt krankheitsbedingt fast zwei Wochen fehlte, rechtzeitig zu Kräften kommt.

Für die Kickers geht es in dem Finale auch um die Teilnahme am DFB-Pokal. Der Einzug in die erste Runde (11. bis 14. August) würde rund 200 000 Euro in die Kasse bringen. Die Vorbereitung auf die neue Regionalligasaison (Start 5. August) beginnt bei den Blauen am 28. Juni. „Diese dreieinhalb Wochen Pause haben sich die Spieler redlich verdient“, sagt Ünal.