Stuttgarter Kickers gegen SV Spielberg Liveticker: Kickers klarer Favorit in Spielberg

Von jor 09. November 2018 - 09:51 Uhr

Auch in Spielberg wollen die Stuttgarter Kickers wieder jubeln. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers sind seit dem vergangenen Spieltag wieder zurück an der Spitze der Oberliga Baden-Württemberg. Diesen Platz wollen die Blauen am Samstag beim SV Spielberg verteidigen. Hier gibt es den Liveticker:

Stuttgart - Der Oberligist Stuttgarter Kickers ist zurück in der Erfolgsspur. Nach zwei Niederlagen in Folge feierten die Blauen am vergangenen Wochenende einen verdienten 2:0-Sieg über den FC 08 Villingen und damit den Sprung zurück an die Tabellenspitze. Diesen Platz an der Sonne wollen die Kickers am Samstag (14.30 Uhr) gegen den SV Spielberg verteidigen. Die Spielberger haben nach 14 Spieltagen gerade einmal sechs Punkte auf dem Konto – die Favoritenrolle ist daher klar verteilt.

Daniel Niedermann könnte nach seinem Tor gegen Villingen am Samstag wieder den Platz neben Kapitän Tobias Feisthammel in der Innenverteidigung einnehmen. „Wir werden mehr Ballbesitz haben, der Gegner steckt im Tabellenkeller, wird tiefer stehen und gegen uns 110 Prozent bringen“, sagte der 26-Jährige unserer Zeitung im Hinblick auf das Spiel gegen den SV Spielberg.

In Zusammenarbeit mit dem Fußballportal FuPa.net und den Stuttgarter Kickers bieten wir ab 14 Uhr einen Liveticker an. Sie verpassen nichts.