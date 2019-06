1 Mit einem Sieg könnten die Kickers einen großen Schritt in Richtung Regionalliga machen. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers könnten mit einem Sieg am Sonntag gegen den SV Röchling Völklingen das Tor zur Regionalliga weit aufstoßen. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker mitverfolgen:

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers wollen mit aller Macht zurück in die Regionalliga Südwest. Am heutigen Sonntag könnten die Blauen dafür den Grundstein legen. Um 14 Uhr findet im Gazi-Stadion auf der Waldau die erste Partie für die Stuttgarter in der Aufstiegsrunde statt. Dann trifft das Team von Trainer Tobias Flitsch auf den SV Röchling Völklingen, der in seinem Aufstiegsrundenspiel gegen den FC Bayern Alzenau zu Hause nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus kam.

Gelingt den Kickers ein Sieg gegen Völklingen, dann würde den Blauen ein Unentschieden am kommenden Mittwoch in Alzenau zum Aufstieg reichen. Verliert das Flitsch-Team am Sonntag, dann ist der Traum von der Regionalliga jedoch ausgeträumt. Spannung ist also vorprogrammiert. Mit unserem Ticker, den wir in Zusammenarbeit mit FuPa.net und den Stuttgarter Kickers anbieten, verpassen Sie nichts.