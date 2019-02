1 Shkemb Miftari von den Stuttgarter Kickers sorgte gegen den SSV Reutlingen für das Siegtor. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers haben den Aufstieg fest im Visier. Damit diese Mission gelingt, sollten die Blauen an diesem Samstag gegen den SV Oberachern gewinnen. Hier geht es zum Liveticker.

Stuttgart - Das Warten hat ein Ende: Am Samstag startet für die Stuttgarter Kickers das Pflichtspieljahr 2019. Im Gazi-Stadion auf der Waldau erwartet der Oberligist um 14 Uhr den SV Oberachern. Um die Mission Aufstieg nicht zu gefährden, sollte gegen den Zwölfplatzierten ein Sieg her.

Zudem hat man mit den Gästen aus dem Ortenaukreises noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel verloren die Blauen am zweiten Spieltag mit 1:3. Ob Topstürmer Mijo Tunjic nach seiner Wadenverletzung der Mannschaft am Samstag zu Verfügung stehen wird, ist bislang nicht sicher. Sportdirektor Martin Braun ist jedoch guter Dinge. „Ich gehe davon aus, dass Mijo im Kader stehen wird. Ob er von Beginn an spielt, muss man sehen“, so Braun gegenüber unserer Redaktion.

Spielt Neuzugang Ilias Soultani?

Auf einen Einsatz brennen auf jeden Fall die beiden Neuzugänge der Blauen. Ilias Soultani und Pedro Astray zeigten in der Vorbereitung gute Leistungen. Momentan stehen die Kickers mit einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer SGV Freiberg auf dem zweiten Platz. Ob die Blauen bereits am Samstag den Platz an der Sonne zurückerobern können, erfahren Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und FuPa.net anbieten. Los geht es von 13.45 Uhr an.