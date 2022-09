1 Mittelfeldspieler Luigi Campagna wird nach abgelaufener Gelb-Rot-Sperre ins Team der Stuttgarter Kickers zurückkehren. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Im dritten Anlauf wollen die Stuttgarter Kickers in der Fußball-Oberliga ihren ersten Heimsieg in dieser Saison landen. Was die Aufstellung betrifft, hat Trainer Mustafa Ünal gegen den SV Oberachern mehrere Optionen.















Auswärts sind die Stuttgarter Kickers eine Klasse für sich. Die letzte Niederlage auf fremdem Platz datiert vom 23. Oktober 2021. Damals gab es beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein 0:1. Danach machte nicht nur der damalige Sportliche Leiter Lutz Siebrecht den Abflug Richtung Moskau, die Blauen blieben in der Folge auch auswärts 16 Mal ungeschlagen (15 Siege, ein Unentschieden).

Zu Hause steht in dieser Saison dagegen noch der erste dreifache Punktgewinn in der Fußball-Oberliga aus. „Wir machen das aber nicht groß zum Thema. Wir sind auch zu Hause immer fleißig und werden uns mit Heimsiegen belohnen, vor allem wenn uns mit einer Führung einmal der Dosenöffner gelingt“, sagt Trainer Mustafa Ünal, der auf die Statistiken wenig Wert legt: „Wir wir am Ende der Saison in der Heimtabelle nur Fünfter werden und wir trotzdem aufsteigen, dann ist mir das auch Recht.“

Personell kann Ünal vor dem Spiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellen-Neunten SV Oberachern nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Mittelfeldspieler Lukas Kiefer, der wegen einer Fußverletzung noch zwei Wochen ausfällt, sind alle fit. Nur zur Vorsicht setzte Innenverteidiger Niklas Kolbe wegen einer Schienbeinentzündung am Donnerstag mit dem Training aus.

Campagna und Riehle kehren zurück

Mittelfeldspieler Luigi Campagna wird nach abgelaufener Gelb-Rot-Sperre in den Kader zurückkehren, genauso Konrad Riehle, der in Pforzheim eine schöpferische Pause bekam und nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Es wäre eine große Überraschung, wenn Campagna nicht von Beginn an spielen würde. Auch wenn sich Ünal noch nicht festlegen wollte: „Luigi ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Oguzhan Kececi hat ihn gut ersetzt. Ich hätte keinen Schmerz, ihn noch einmal zu bringen. Vielleicht spielen auch beide. Alles ist möglich.“ Der Coach ist froh über viele Alternativen, zumal zwei Englische Wochen auf der Programm stehen.

An diesem Sonntag findet im ZDF im Rahmen der „Sportstudio-Reportage (17.10 bis 18 Uhr) die Auslosung der zweiten DFB-Pokalrunde (18./19. Oktober) statt. Sportdirektor Marc Stein wird live vor Ort in Dortmund dabei sein, Trainer Ünal wird die Ziehung voraussichtlich vor dem Fernseher von zu Hause aus verfolgen. Wen er sich als Gegner wünscht? „Ein Heimspiel ist uns ja schon mal sicher, das ist das Wichtigste, jetzt wünsch ich mir einfach einen Gegner, der uns ein volles Haus garantiert“, sagt Ünal. Möglichst im Gazi-Stadion auf der Waldau: „Wir als Mannschaft und jeder Kickers-Fan fühlt sich hier sehr wohl.“

Teilnehmer zweite DFB-Pokal-Runde 18./19. Oktober

Bundesliga

VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, FC Schalke 04, TSG Hoffenheim, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Mainz 05, Union Berlin, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig (Titelverteidiger), FC Bayern München.

Zweite Bundesliga

1. FC Nürnberg, Karlsruher SC, St. Pauli, Jahn Regensburg, SC Paderborn, 1. FC Heidenheim, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, SV Sandhausen, Arminia Bielefeld, Hannover 96, Eintracht Braunschweig, Darmstadt 98.

Dritte Liga:

SV Elversberg, SV Waldhof Mannheim.

Regionalliga

VfB Lübeck.

Oberliga

Stuttgarter Kickers.