Stuttgarter Kickers gegen SSV Ulm Liveticker: Regionalliga-Lokalduell im Gazi-Stadion

Von red 28. März 2018 - 15:00 Uhr

Trainer Paco Vaz und die Kicker könnten mit einem Sieg einen großen Schritt machen. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers empfangen den SSV Ulm im Lokalduell. Die Blauen könnten mit einem Sieg gegen die Spatzen einen großen Schritt machen. Wir haben den Liveticker zur Begegnung.

Stuttgart - Noch nie in dieser Saison ist es den Stuttgarter Kickers gelungen, zwei Siege in Folge einzufahren. An diesem Mittwochabend würde sich die Gelegenheit dazu bieten – zu Gast im Gazi-Stadion auf der Waldau ist der SSV Ulm. Die Spatzen sind der direkte Tabellennachbar der Blauen, stehen mit einem Punkt mehr auf dem Konto auf Tabellenplatz 13.

Gelingt der Mannschaft von Paco Vaz tatsächlich der zweite Dreier in Folge, so könnten die Kickers erstmals seit Wochen die Abstiegszone verlassen. Wenn das nicht Anreiz genug ist. Los geht es um 19 Uhr. Schiedsrichter ist Joshua Hebert. Wir haben den Liveticker zum Spiel.