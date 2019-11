1 Lukas Kling soll gegen den SSV Reutlingen für Stabilität im Mittelfeld sorgen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem Sieg gegen Aufsteiger Rielasingen-Arlen ihren Aufwärtstrend beim Derby in Reutlingen bestätigen. Ob den Blauen ein Sieg gegen den SSV gelingt, erfahren Sie hier.

Reutlingen - Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem wichtigen 1:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen nun auch in der Fremde wieder einen Dreier einsammeln. Doch das wird alles andere als einfach. Immerhin treffen die Blauen am Sonntag um 13.30 Uhr im Stadion an der Kreuzeiche auf den wiedererstarkten SSV Reutlingen, der zuletzt in der Oberliga drei Mal in Folge gewinnen konnte. Besonders der 2:1-Erfolg beim starken 1. CfR Pforzheim am vergangenen Samstag dürfte bei den Reutlingern für jede Menge Selbstbewusstsein gesorgt haben.

Die Stuttgarter Kickers, die momentan auf dem fünften Tabellenplatz stehen, müssen im Derby unter anderem auf Malte Moos verzichten. Dafür könnte erneut das 17-jährige Talent Marcelo Freitas zum Zuge kommen. Im Sturm hat Stürmer Noah Lulic gute Chancen auf einen Platz in der Startelf.

Wie sich die Gehrmann-Truppe in Reutlingen schlägt, können Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit dem Amateurfußballportal FuPa.net und den Stuttgarter Kickers anbieten, verfolgen.