1 Kickers-Spieler Cristian Giles und sein Team müssen im Heimspiel gegen ein starker Aufsteiger ran. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers können nach dem Pokalsieg gegen den Regionalligisten VfR Aalen mit Aufwind in den Liga-Alltag zurückkehren. Mit den Sportfreunden Dorfmerkingen kommt allerdings ein starker Aufsteiger auf die Waldau – wir begleiten das Spiel per Liveticker.

Stuttgart - Für die Stuttgarter Kickers läuft es seit Beginn des Monats. Erst schlug das Team von Ramon Gehrmann den Oberliga-Tabellenführer aus Göppingen mit 2:0. Drei Tage später stolperte der als Favorit angereiste VfR Aalen in der dritten Runde des WFV-Pokals über die Blauen. Vor heimischer Kulisse lieferten die Kickers beim 2:1-Sieg eine dominante Leistung gegen den Gast aus der Regionalliga – der Verdienst ist das Achtelfinale gegen einen weiteren Regionalligisten.

Sind die beiden Siege ein blaues Strohfeuer? Oder eine beginnende Konstanz, die für das Mitmischen im Oberliga-Aufstiegsrennen unabdingbar sein wird? Am heutigen Samstag könnte der Tabellenvierte zumindest seinen dritten Sieg in Folge einfahren. Mit den Sportfreunden Dorfmerkingen kommt jedoch keine Laufkundschaft in das Gazi-Stadion. Der Aufsteiger spielt bislang eine starke Saison und steht nur einen Punkt hinter den Kickers in der Tabelle.

Der Anpfiff zum Spiel erfolgt um 14 Uhr – hier gibt es den Liveticker zum Spiel, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net anbieten: