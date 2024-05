1 Christian Mauersberger und Daniel Kalajdzic wollen mit den Kickers einen Dreier einfahren. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das Aufstiegsrennen in der Regionalliga spitzt sich weiter zu. Heute wollen die Stuttgarter Kickers einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Gelingt ihnen das?











Das Schneckenrennen um den Drittliga-Aufstieg befindet sich auf der Zielgeraden. Am heutigen Samstag erwarten die Stuttgarter Kickers am zweitletzten Spieltag unterm Fernsehturm den SGV Freiberg (Anpfiff 14 Uhr). Mit einem Sieg könnte der Regionalliga-Tabellenführer einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Doch die Gäste vom Freiberger Wasen sind gut in Form. Seit acht Spielen ist die Mannschaft von Trainer Roland Seitz bereits ungeschlagen.