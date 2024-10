Stuttgarter Kickers gegen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz: Liveticker: Kickers wollen im Heimspiel nachlegen

Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem wichtigen 3:1-Auswärtssieg bei Tabellenschlusslicht Bahlinger SC nun im Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz nachlegen (Anpfiff 14 Uhr). Gegen den Tabellenelften müssen die Blauen auf Stürmer Meris Skenderovic und voraussichtlich auch auf Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant verzichten.

Dennoch geht Trainer Marco Wildersinn optimistisch in die Partie. „Ich bin guter Dinge, dass wir als Sieger vom Platz gehen“, sagte er unter der Woche. Für Awortwie-Grant wird wohl erneut Paul Polauke in die Mannschaft rücken, der seine Sache in Bahlingen „gut meisterte“, so Wildersinn. Wie sich die Kickers gegen Fulda schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Sonntag geht es für die Blauen mit einem Auswärtsspiel weiter. Dann trifft die Wildersinn-Elf auswärts auf Aufsteiger Eintracht Trier.