Malte Moos (links) ist enorm wichtig für das Spiel der Stuttgarter Kickers.

Die Kickers wollen in der Oberliga einen weiteren Schritt nach oben machen. Bei einem Sieg gegen die Neckarsulmer Sport-Union winkt im Idealfall sogar die Tabellenspitze. Hier geht es zum Liveticker.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers sind in der Oberliga wieder zurück in der Erfolgsspur. Seit vier Spielen sind die Blauen nun schon ungeschlagen. Nach dem 3:0-Sieg im Derby gegen den VfB Stuttgart II, konnten die Degerlocher zuletzt in Linx (4:1) erneut überzeugen. Nun will das Team von Trainer Ramon Gehrmann am Samstag zu Hause im Gazi-Stadion auf der Waldau gegen die Neckarsulmer Sport-Union (Anpfiff 14 Uhr) den dritten Sieg in Folge.

Die Vorzeichen könnten derweil kaum besser sein. Besonders die Offensive macht derzeit großen Spaß. Mijo Tunjic trifft wie am Fließband (zwei Tore gegen VfB, drei Tore gegen Linx) und auch die Formkurve von Sturmkollege Christian Giles zeigt derzeit steil nach oben. Mit einem Sieg gegen den Tabellenfünfzehnten könnten die Blauen im Idealfall sogar die Tabellenspitze übernehmen. Dafür müssten der Göppinger SV (spielt in Bissingen) und der VfB Stuttgart II (spielt in Freiberg) am Samstag Punkte lassen.

Wie sich die Gehrmann-Elf gegen die Neckarsulmer Sport-Union schlägt, können Sie im Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net anbieten, ab 13.45 Uhr verfolgen.