Stuttgarter Kickers gegen Mainz: Das ist neu beim ersten Pflichtspiel 2026

Neuzugang für die Offensive, neues System, neuer Caterer mit neuen Ideen – beim ersten Regionalligaauftritt 2026 der Stuttgarter Kickers gegen Mainz 05 II gibt es einige Premieren.
78 Tage ist es her, dass die Stuttgarter Kickers beim 4:2 in Trier letztmals in der Fußball-Regionalliga am Ball waren. An diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) geht der Pflichtspielernst nach der langen Winterpause gegen den 1. FSV Mainz 05 II endlich weiter. „Wir freuen uns sehr auf den Start und fühlen uns gut gerüstet“ sagt Trainer Marco Wildersinn nach vier Siegen und einem Unentschieden in den fünf Testspielen.