Stuttgarter Kickers gegen Kickers Offenbach: Liveticker: Wer setzt sich im Kickers-Duell am Ende durch?

Die Stuttgarter Kickers sind nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage beim TSV Steinbach Haiger im heutigen Heimspiel gegen die Offenbacher Kickers zum Siegen verdammt (Anpfiff 14 Uhr). Eine Niederlage würde womöglich das Ende aller Aufstiegsträume bedeuten. Der Rückstand auf die drittplatzierten Hessen beträgt vier Punkte – sechs sind es gar auf Tabellenplatz eins.

Verzichten müssen die Blauen am Samstag weiter auf Routinier Nico Blank. Auch Nyamekye Awortwie-Grant fehlt verletzungsbedingt. Gegner Offenbach verlor am vergangenen Spieltag nach einem 2:2-Unentschieden die Tabellenführung an Hoffenheim II. Wer das Kickers-Duell vor großer Kulisse im Gazi-Stadion für sich entscheidet, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Sonntag wartet auf die Kickers dann der nächste harte Brocken. Dann muss die Elf von Trainer Marco Wildersinn beim FSV Frankfurt ran (Anpfiff 14 Uhr).