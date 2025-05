1 Die Stuttgarter Kickers hoffen auf einem Sieg zum Saisonabschluss. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers empfangen am heutigen Samstag den KSV Hessen Kassel im Gazi-Stadion. Wie sich die Blauen im letzten Saisonspiel schlagen, erfahren Sie hier.











Für die Stuttgarter Kickers steht am heutigen Samstag in der Regionalliga Südwest das letzte Saisonspiel an. Unterm Fernsehturm empfängt die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn den KSV Hessen Kassel (Anpfiff 14 Uhr).