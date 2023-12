Stuttgarter Kickers gegen Hessen Kassel: Liveticker: Gelingt den Kickers ein Sieg im Nachholspiel?

1 David Braig und die Kickers hoffen im letzten Heimspiel des Jahres auf einen Sieg gegen Kassel. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers wollen mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den KSV Hessen Kassel das Jahr vergolden. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.











Die Stuttgarter Kickers überwintern nach dem souveränen 4:1-Sieg in Mainz in der Regionalliga Südwest als Tabellenführer. Nun wollen die Blauen das Jahr mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den KSV Hessen Kassel am heutigen Samstag (Anpfiff 14 Uhr) im Gazi-Stadion auf der Waldau vergolden. Punkten die Degerlocher gegen den Tabellenvierzehnten dreifach, könnten sie den Vorsprung auf Verfolger Hoffenheim II auf vier Punkte ausbauen.